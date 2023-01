Světový unikát. Za betlémem s tisícovkou figurek jezdí lidé do Třeště

Poslední lednový víkend se mohou zájemci vydat do Třeště, aby se podívali na unikátní betlémy v Schumpeterově domě. Až do 2. února je otevřeno každý den, po tomto datu už jen v otevírací době turistického informačního centra. Návštěvníci mohou kromě rodinných skvostů obdivovat nemalovaný betlém z lipového dřeva, který se už dvacet let rozrůstá. Nyní čítá kolem 1300 figurek. Podívejte se do galerie, snímky nám poskytla Holka na vandru. Děkujeme.

Společný betlém, který čítá více než 1300 figurek. Každý rok přibývají nové. | Foto: Facebooková stránka Holka na vandru

Společný betlém píše historii od roku 2002. Každý rok na červencovém Dřevořezání do něj od každého řezbáře přibude minimálně jedna další figurka. Za více než dvacet let se počet figur vyšplhal přes třináct stovek. Kromě expozice v Schumpeterově domě se lidé mohou až do 2. února vydat po Betlémské cestě městem. Asi desítka rodin pouští návštěvníky na své domácí betlémy. Expozici v Schumpeterově domě stojí za to projít s velkou pozorností. Kdo bude opravdu pečlivě hledat, může najít například J. A. Komenského, prezidenty Václava Havla, T. G. Masaryka a dokonce i Ester Ledeckou nebo Martinu Sáblíkovou. Máme rádi Stonařov. Na spolkovém plese se inspirovali televizní soutěží Betlémy jsou přístupné do 2. února každý den od půl desáté do půl páté odpoledne a od 2. února každý všední den v otevírací době turistického informačního centra, tedy mezi osmou a pátou hodinou odpoledne. Nutno však počítat s polední pauzou. Od letošního roku je expozice betlémů výrazně rozšířená. Využívá prostory bývalé cukrárny, takže se k betlémům vešel i malý kinosál, kde se promítají filmy s betlémářskou tradicí. Facebooková stránka Holka na vandru Papírové Pustevny nebo Rokštejn. Nadšenec v Jihlavě postavil tisíce modelů