O tom, že otužilci z Klubu ledních medvědů nezahálí ani v letních měsících svědčí výsledek ze světového šampionátu v kvadriatlonu, který se uskutečnil v sobotu 26. června 2021 v překrásném areálu vodních sportů v Týně nad Vltavou.

Mikoláš mistrem světa | Foto: Martina Veškrnová

Zdeněk Mikoláš, který startoval za Klub ledních medvědů - Třebíč, zde získal v disciplínách 1,5 km plavání, 36 km na kole, (normálně 40 ale v důsledku místních podmínek zkráceno) 8 km na kajaku a 10 km běhu, ve svých 72 letech titul Mistra světa. A jak sám říká, tak s původním tělem tj. bez výměny součástek v podobě kloubů a podobně. Jaký vliv na to může mít otužování, kterému se mnoho let věnuje, je otázka. Pravdou ale zůstává, že jeho soupeři odpadávají ze zdravotních důvodů jeden za druhým. Jak je to s opotřebováním kloubů pohybovou činností je také otázka, ale vím, že existují lidé, kteří se v životě nerozběhli ani na autobus a přesto mají klouby vyměněné. Pravidelné otužování bychom neměli přerušovat ani v letních měsících. Jenom je potřeba zůstat v té vodě podstatně déle.