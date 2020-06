Program byl samozřejmě pro všechny a tak si svatojánskou lampičku, hliněného šneka s opravdovou ulitou, květinovou paletku nebo svatojánské slunce, vyrobili snad všichni.

Tradičním lákadlem, kterýé nezklame už od dob neolitu, byl oheň a opékání masa v podobě buřtíků. To prostě máme v sobě, a jak někde zapraská ohýnek, je hned útulněji a veseleji. A to vše Zahrada u řeky poskytuje: zábavu i vzdělávání a hru.

Jak to bude s tímto prostorem příští rok, se uvidí. Právě zde by totiž měla být vybudována obrovská záchytní podzemní nádrž na zachytávání přívalové dešťové vody hrnoucí se dešťovou kanalizací ze sídlišť. Věc jistě potřebná a životnímu prostředí prospívající. Zahrada u řeky tak bude muset sbalit kufry a přestěhovat se. A nemusí to být nutně u řeky…

O prázdninách zde proběhnou chaloupecké příměstské tábory a ve čtvrtek 24. září se můžeme všichni těšit na Podzimní slavnost, kdy ochutnáme plody podzimu a zkusíme si opět vytvořit něco pěkného. Snad to bude loučení s veselou vizí roku příštího.

Jan Uher, Chaloupky