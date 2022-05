Úvodem už sedmnáctého setkání krátce seznámil přítomné dámy s aktuálním provozem a novinkami ve stávající elektrárně Dukovany její ředitel Roman Havlín. Následovala stručná informace o přípravě výstavby nového jaderného zdroje, kterou ženám předal Tomáš Pleskač, ředitel divize Nová energetika. A pak už byl čas na novinky z regionu. Každá z žen se podělila s tím, co se jim v uplynulém, ne zcela typickém období povedlo, případně s jakými úkoly se aktuálně potýkají ve své profesi. A nevyhýbaly se často ani pohledu do soukromého života, protože ten prostě v životě žen není možné úplně oddělit.

„Na tradiční setkání u příležitosti Dne matek v Jaderné elektrárně Dukovany jsem se velmi těšila. Příjemně strávené odpoledne plné inspirace a milých setkání s bývalými kolegyněmi mě vždy obohatí a zahřeje u srdce. Děkuji panu řediteli Romanu Havlínovi za milé pozvání a za vytvoření krásného prostředí,“ poděkovala za přítomné ženy senátorka PČR Hana Žáková.

V podvečerních hodinách se milé dámy rozešly do svých obcí a domovů. Nechybělo rozloučení ředitele JE Dukovany. „Na závěr mi dovolte poděkovat za vaši práci nejen pro rodinu, ale také pro samosprávu a okolí, kde působíte. Přeji hodně štěstí do podzimních komunálních voleb, věřím, že se tu opět v příštím roce setkáme. Ženy ve vedoucích pozicích jsou velmi důležité. Vnáší mezi nás muže, do veřejného dění vůbec, pečlivost a soulad, ale také krásu a spoustu pozitivní energie,“ řekl Roman Havlín.

Jiří Bezděk

tiskový mluvčí JE Dukovany