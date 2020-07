Soutěž se uskutečnila i přesto, že v důsledku koronavirové pandemie byl tento nejstarší vzdělávací projekt elektrárenské společnosti ČEZ letos v polovině března poprvé od roku 2000 přerušen. Od začátku dubna až do konce školního roku ale program pokračoval on-line.

Prostřednictvím videokonferencí tak mělo přes dva a půl tisíce žáků a studentů základních a středních škol možnost diskutovat o energetické budoucnosti. S lektory z českých vysokých škol, výzkumných pracovišť i energetického byznysu hledali odpovědi nejen na to, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů energie, ale i na složitější otázky. Například jaké zdroje umožní uspokojovat rostoucí energetický hlad lidstva, aniž by to vedlo ke zničení planety, nebo zda je udržitelné, aby dvacet procent lidí žijících na Zemi spotřebovávalo osmdesát procent energie, kterou lidstvo dokáže vyrobit.

A v souvislosti s pandemií diskutovali také o tom, jak důležité je v krizové situaci udržet ve spolehlivém provozu energetickou soustavu státu.

Školy, které mají zájem zapojit se do projektu v příštím školním roce, si mohou bezplatnou on-line besedu objednat.

Martina Drábková