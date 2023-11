Dopoledne plné praktických informací i příběhů z praxe. Taková byla na konci října exkurze studentek a studentů maturitního oboru sociální činnost v zázemí týmu Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč. Konkrétně šlo o třeťáky a čtvrťáky z Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice.

Studenti Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice na exkurzi v hospici svaté Zdislavy v Třebíči. | Foto: archiv Oblastní charity Třebíč

Studenti byli celé dopoledne pozorní, zvídaví. Diskutoval s nimi hlavní lékař primář Ladislav Kabelka, pak měli možnost vyslechnout si zkušenosti zdravotně-sociální pracovnice Kristýny Boudové, psychoterapeutky Marcely Blažkové a vrchní sestry Zdislavy Vaňousové. Všichni tito členové týmu podrobně vysvětlili princip své práce, jejíž těžiště je v terénu přímo v rodinách.

Domácí hospicová péče totiž znamená doprovázení pacienta v závěru jeho života doma. Tam, kde to zná, cítí se nejlépe a kde má kolem sebe blízké, kteří pečují za vydatné podpory a spolupráce právě zaměstnanců mobilního hospice.

VIDEO: Barevné listí zdobí Jemnici. Podívejte se, jak ve městě kouzlí podzim

Ten třebíčský ročně eviduje zhruba tři stovky rodin, do kterých jezdí, což jsou tři stovky silných příběhů. Péče o blízkého v těžké nemoci chce mnohdy osobní odvahu. „Máme hluboký respekt ke všem, kteří se rozhodnou, že to dají,“ zdůraznil primář Kabelka. Průzkumy ukázaly, že většina lidí si přeje dožít doma, jen malému počtu z nich se však přání vyplní. Domácí hospic dokáže rodině poskytnout takovou podporu a proškolení, že náročnou situaci zvládnout lze. Hospicový tým pak pravidelně zaznamenává zpětné reakce pečujících, kdy jsou rádi, že se pro péči doma rozhodli, hodně to pro ně znamená, ze zkušenosti vyšli silnější.

S ohledem na zaměření studentů se při exkurzi hovořilo o pomoci rodinám při vyřizování různých příspěvků. Řeč přišla i na téma, jak člověk obvykle reaguje na zprávy lékařů o závažnosti své nemoci a zdravotního stavu, jak se reakce postupně vyvíjí a co je dobré udělat pro to, aby péče probíhala co nejklidněji – je mimo jiné potřeba účinně léčit bolest fyzickou i psychickou a vždy je nutné mít na paměti důstojnost pacienta.

Redaktor Třebíčského deníku vyprávěl o východu Maďarska. Projel ho na skládačce

„Bylo to skvělé dopoledne. Vnímali jsme, že zaměstnanci Domácího hospice sv. Zdislavy do své práce dávají srdce. Jsem ráda, že jsme tuto exkurzi uskutečnili,“ zdůraznila učitelka Iva Doležalová Šabatová.

Domácí hospic sv. Zdislavy působí po celém Třebíčsku v nepřetržitém režimu. Zázemí má v Třebíči v ulici Gen. Sochora. Jde o jednu z více jak dvaceti služeb Oblastní charity Třebíč.

Hana Jakubcová