„Je to teď hektické, sto dvacet let stará stavba si zkrátka žádá své. Náš zřizovatel Kraj Vysočina už víc jak dva roky připravoval její částečnou rekonstrukci. A k tomu děláme na přípravách maturit a zkoušek, k nimž je cesta značně jiná, než bývalo zvykem,“ shrnul ředitel školy Tomáš Dolejský.

O měsíc víc času

Ke „zkoušce z dospělosti“ se chystají žáci ze strojírenského maturitního oboru Mechanik seřizovač. Pokud Vláda ČR rozhodne, že se maturity v klasickém formátu konat nebudou, pak se tomu škola přizpůsobí a žáci ji opustí podle pravidel, která určí vláda. Škola ovšem samozřejmě dosud cíleně směřovala i k variantě organizace klasických zkoušek.

Co všechno žáci i kantoři do této doby stihli? „Vyhodnotili jsme si všechny dopady pandemie na výuku a rozhodli jsme, že prodloužíme termíny přibližně o měsíc. Týká se to praktické zkoušky, obhajoby maturitní práce i ústní zkoušky,“ sdělil ředitel.

Je přesvědčený, že kantoři vyvinuli potřebné úsilí na tuto verzi maturity své svěřence připravit. „Ano, zvládneme to, protože žáci oboru Mechanik seřizovač převážnou část studia absolvují za pomoci počítače. Včetně praktické části, kde kromě seřizování rovněž programují moderní obráběcí stroje. Tyto programy mají k dispozici i při distanční výuce,“ vysvětlil Dolejský.

Trénink

Škola žákům zajistila maturitní trénink češtiny, angličtiny i matematiky, ze kterého měli zpětnou vazbu jak oni sami, tak rodiče a vyučující. Kantoři se snažili nabídnout konzultace v teorii i při odborném výcviku. Kromě toho funguje pravidelné doučování on-line z matematiky a angličtiny.

Výuka v teoretické části probíhá dle rozvrhu přes platformu MS Teams. Žáci využívají i odpolední konzultace s vyučujícími, kteří jsou jejich vedoucími maturitních prací. V praktické výuce si zval učitel do školních dílen vždy jednoho žáka (dodrželi tak nastavená pravidla podle nařízení vlády) na upevňování nezbytných praktických dovedností - k seřízení CNC strojů a spuštění programů, vytvořených při distanční výuce.

„V praktické zkoušce, pokud se uskuteční, nevynecháme žádné části. Výuku máme uzpůsobenou i díky individuálním konzultacím v praktickém výcviku tak, aby žáci mohli vykonat stejnou zkoušku jako ti loni - pouze se zmíněným rozdílem, že budou mít o měsíc posunutý termín,“ poznamenal ředitel.

Pro dobu konání zkoušek existuje domluva mezi školou a stavební firmou, která bude opravovat hlavní budovu, že by se přerušily hlučné práce.

BOX:

Co se bude opravovat

Hlavní budova Tovačovského sady 79. Vznikla před 120 lety. Práce se dotknou vnější fasády, střechy a stropu nad nejvyšším podlažím, měnit se budou plastová okna za eurookna, na to naváže výmalba. Opravy se uskuteční od března 2021 do září 2022. Okna se budou měnit o letošních letních prázdninách. Cena dle smlouvy je přes 18 milionů korun bez DPH

Fotografie: Budova v Tovačovského sadech, která už potřebuje opravy, Foto: Archiv školy