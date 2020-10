Konalo se velké finále VII. ročníku soutěže Rozpočti si to! v kategorii 2. stupeň základních škol. V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací byla akce realizována v on-line režimu. Pořadatelem je společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol. Hra prověřuje finanční gramotnost na českých školách a každoročně se jí účastní přes tisíc žáků základních a středních škol. Odborná porota hodnotila připravená videa finálových týmů a následně rozhodovala o vítězích. Během finále měly týmy za úkol představit porotě a ostatním on-line účastníkům co nejzajímavějším způsobem svoji herní domácnost a sdělit jim tři nejdůležitější poznatky, které si ze soutěže odnáší.

Finále VII. ročníku soutěže Rozpočti si to jeu konce. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

Porota hodnotila obsah i formu prezentace každého týmu. Všímala si také kreativity, kterou týmy do finálního videa dostaly. „Oceňuji každého, kdo se do soutěže zapojil. Bez ohledu na to, zda si dnes odnesete ten největší počet Chechtáků a tím pádem vystoupáte na stupínky vítězů. Vyhrává úplně každý už proto, že si ze soutěže odnese nějakou praktickou zkušenost do života, která se mu bude hodit. Velký dík patří také všem učitelům, kteří podpořili své týmy a zapojili je do soutěže. Vážím si naší spolupráce,“ řekla úvodem přenosu Jana Merunková. Porotkyně Monika Houšková dodala: „Velmi si cením toho, že i v dnešní době, vlastně celém koronavirovém roku, který byl hodně poznamenán absencí fyzického kontaktu a kdy jste soutěžili a komunikovali primárně on-line, jste dokázali také natáčet videa a celkově se se soutěží tak úspěšně popasovat.“ „Strávila jsem s vámi několik měsíců, večerů a nocí, kdy jsem vyhodnocovala vaše odpovědi a plnění podmínek soutěže. Vaše výkony byly úžasné a děkuji těm, kteří měli tu odvahu a o sdělení důvodu mého hodnocení si sami napsali.