Jedenkrát v měsíci už každý dukovanský zaměstnanec čeká trochu jinou snídani – pestřejší nabídku slaných a sladkých pokrmů z rukou klientů regionálních terapeutických kaváren. Ani dnes tomu nebylo jinak. Energetici si už od brzkého rána mohli pochutnat na snídaních, které dovezli pracovníci a klienti chráněné dílny Barevný svět v Třebíči. Tržba byla rekordní, dosáhla za několik hodin prodeje částky více než 26 tisíc korun.

Snídaně z Barevného světa v Jaderné elektrárně Dukovany. | Foto: Jana Štefánková, JE Dukovany

Oblíbené snídaňové produkty mizely klientům i pracovníkům z Barevného světa pod rukama. Energetici se na snídaně od regionálních neziskových organizací, které probíhají každý měsíc, velmi těší. Neziskovým organizacím zase přináší jistý a rychlý zisk a neméně důležitou sociální rehabilitaci jejich klientů.

Další rekord v Jaderné elektrárně Dukovany. Pomohlo i chladné počasí

„Do elektrárny se všichni moc těšíme, je to příležitost potkat se s energetiky, ale také velká šance praktického procvičení sociálních dovedností našich klientů,“ říká Ivana Karpíšková, vedoucí služby sociální rehabilitace. Barevný svět má svoji pobočku jak v Třebíči, tak také v Jaroměřicích nad Rokytnou a zajíždí do elektrárny už několik let. Střídá se s dalšími dvěma terapeutickými kavárnami.

„V elektrárně jsem opakovaně, líbí se mi tady,“ říká s úsměvem Jakub z Barevného světa, který běžně pracuje v terapeutické kavárně v Jaroměřicích nad Rokytnou.

ČEZ dlouhodobě podporuje neziskové organizace v regionech, a to jak finančně, tak také prostřednictvím svých zaměstnanců. Pravidelně organizuje charitativní sbírkové akce a také trhy chráněných dílen, při kterých organizace nabízí své výrobky.

Barevný svět

Obecně prospěšná společnost Denní centrum Barevný svět zajišťuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním a kombinovaným postižením, a také pomoc a podporu jejich rodinám. Na poli sociálních služeb organizace působí od roku 2005 a v současné době zajišťuje tři registrované sociální služby. Denní centrum Barevný svět, z. ú. začalo od roku 2012 nabízet svým klientům službu sociální rehabilitace, která je zaměřena na získávání sociálních a pracovních dovedností a návyků v rámci několika postupně vznikajících tréninkových pracovišť – Textilní dílny a obchůdku Krasohled, pěstování bylin na zámecké zahradě v Jaroměřicích, v kavárně Splněný sen na nádvoří jaroměřického zámku a v kavárně Barevný svět na zámku v Hrotovicích.

Duben byl na Vysočině teplý a suchý, nejvíc v Dukovanech

Barevný svět poskytuje od roku 2014 také chráněné bydlení v Hrotovicích pro šest klientů. Nabízí jim možnost samostatného bydlení, kde se s podporou asistentek starají o sebe i o svoji domácnost stejně jako jejich vrstevníci bez handicapu. Od roku 2019 je služba chráněné bydlení rozšířena i do Třebíče, kde je nabízena 12 klientům.

Denní centrum Barevný svět také umožňuje svým klientům pracovní uplatnění v rámci chráněných pracovních míst.

Jana Štefánková

JE Dukovany