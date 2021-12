Děti se tu třeba dozví, jak vlastně elektřina putuje z elektrárny až do zásuvky, jak se vyráběly boty, jak vzniká teplo, nebo je tu třeba expozice vytvořená ve spolupráci s Lesy ČR. Je tu pár interaktivních prvků, které si děti můžou osahat a vyzkoušet a pustit se mohou do elektronického kvízu.

Co děti bezesporu zaujme, je lopatka větrné elektrárny. A to v reálné, to znamená obří velikosti, kterou si děti můžou proběhnout, jak je libo.

Na stejném patře se nachází i místnost, ve které najdete raketoplány NASA a obří kouli. Na ní si sami můžete prohlížet různé programy o planetách a vesmíru. Nebo si pustíte krátký film o tom, jak vzniká bouřka nebo jak je to třeba s hurikány.

Moc fajn je herna pro děti v dalším patře. Úplně nahoře je pak dočasná výstava, která se mění. Aktuálně je tam výstava o závislostech. Upozorňuje na problematiku závislostí nejen na alkoholu, cigaretách a drogách, ale třeba i na hracích automatech. To se může určitě hodit, když máte doma puberťáky anebo klidně i jako prevence u těch malých, protože jsou tam třeba zobrazené plíce kuřáka. Naše děti jsou na to ještě malé. Ale musím říct, že spoustu věcí je zaujalo a hodně se ptaly.

Rodinné vstupné je dvě stě dvacet pět korun, žádné O-T-N pro vstup není potřeba.

Vendy, blog malivyletnici.cz