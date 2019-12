Skautská kavárna pomáhá. Chce získat peníze pro Kamilku

Moravské Budějovice - V adventním čase, už posedmé, pořádá naše skautské středisko v Moravských Budějovicích charitativní kavárnu Coffee to Help. Zastavte se na chvilku ve vánočním shonu a přijďte se k nám do skautské klubovny vánočně naladit a dát si něco dobrého k jídlu a pití. Těšit se můžete na speciality dne, medovník, tiramisu, čokoládový dort, kávu, horkou čokoládu, cappuccino a mnoho dalších dobrot. Obsluhovat vás budou naše šikovné skautky, které se na vás už teď moc těší.

Skautská kavárna pomáhá. Chce získat peníze pro Kamilku | Foto: Deník / Redakce

Kromě toho budeme prodávat i rukodělné výrobky (pletené věci, šité tašky, ručně vyrobená mýdla a kosmetiku, svícny, vonné sáčky) a proběhne i bleší trh knih nebo večerní živá hudba. Kavárna bude otevřena od čtvrtka do neděle od 11.00 do 19.00. A kam poputuje výtěžek z akce? Každý rok se snažíme pomoci nějakému postiženému dítěti za našeho okolí. Letos to bude Kamilka Jurková z Jaroměřic nad Rokytnou. Její příběh si slovy maminky můžete přečíst zde: Kamilka se narodila v listopadu roku 2008, kdy vše proběhlo v pořádku, těhotenství i porod. V prvních měsících krásně prospívala, ale kolem čtvrtého měsíce přišly první záchvaty. Další za 14 dní a už jsme jezdili z jedné nemocnice do druhé. Kolem jednoho roku jsme se dozvěděli diagnózu, která byla v šesti letech potvrzena. Jde o mitochondriální encefalomyopatii, Leighův syndrom, těžkou mentální retardaci, epilepsii, centrální hypotonický syndrom, poruchu růstu a hepatopatii. Jednoduše řečeno: mitochondrie jsou buněčné organely, které pro tělo vytváří energii a díky tomu se člověk může pohybovat, sedět, chodit, dýchat i polykat. Kamilka vývojem odpovídá tříměsíčnímu dítěti, drží hlavičku, ale jinak jen leží. Má skoliózu páteře a před dvěma lety prodělala operaci právě kyčle. Jakékoliv nemoci spojené s dýchacími problémy by pro Kamilku měly fatální následky Navzdory všemu je naše Kamča veselá holčička, kterou vše zajímá, má ráda lidi kolem sebe. Rehabilitace Kamči usnadní život, svaly se uvolní a nebudou tak spastické. Bohužel vše stojí spoustu peněz a zdravotní pojišťovny hradí minimum. Totéž je u zdravotních pomůcek, které na cvičení potřebuje. Chtěli bychom Kamilce poskytnout další intenzivní rehabilitační pobyty ve Znojmě (kde týden stojí 5.100,- a je vhodné je absolvovat 4x za rok). Další, pro nás důležitý, je Fyziobeskyd ve Frýdku Místku a samozřejmě cvičení Feldenkraisovou metodou (hodina cvičení stojí 1.000,- potřeba je 9 lekcí za týden). Tyto pobyty mají mnohem větší efekt než klasické rehabilitace. Život se nám úplně obrátil, ale nevzdáváme se! Každý den je pro nás důležitý a snažíme se že všech sil ho Kamilce zpříjemnit. Její úsměv nás žene dál. Je to naše bojovnice! Ze srdce mockrát děkuji Milada Jurková (maminka) Chcete – li pomoci a nemůžete se do naší kavárny zastavit, můžete přispět i na speciální účet, který byl pro Kamilku zřízen. Peníze můžete posílat od 1. 12. do 2. 1. na účet č.: 115-9589490217/0100 Sledovat nás můžete i na našich webových stránkách: www.kavarna.orlicemb.cz Autor: Lucie Škodová

Autor: Redakce