Za Menhartice – paní Zimolková Božena /1933/

Za Pálovice – pan Antonín Macků /1933/

Za Lovčovice – paní Křenková Marie /1933/

Za Panenskou – paní Adéla Mocharová /1934/

Něco málo z historie obce Menhartice:

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1312, kdy obci stála tvrz, ale zanikla v době česko-uherských válek. V roce 1602 se Menhartice staly součástí jemnického panství. Poté roku 1841 pak panství zakoupil Alfons Pallavicini, kdy v majetku rodiny Pallavicini bylo panství až do roku 1849. Od roku 1850 Menhartice patřily do okresu Dačice, pak do okresu Moravské Budějovice, pak opět do okresu Dačice a od roku 1960 do okresu Třebíč. Mezi lety 1980 a 1992 byla obec začleněna pod Jemnici, následně se však obec v roce 1992 osamostatnila pod vedením paní starostky, Boženy Gliganičové. Nyní je v obci starostou pan Karel Niederhafner. Katastr obce je 474 ha s počtem 48 domů a současný počet obyvatel obce je 135 občanů.

Karel Králík, starosta obce Pálovice