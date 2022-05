V Třebíči funguje již sedm mezigeneračních skupin, které odvádí vynikající práci, my si jejich úsilí velice vážíme a snažíme se je odměnit. Po nuceném dvouletém čekání jsme se dočkali a mohli pro naše skupiny uspořádat první Workshop dobré praxe, který se uskutečnil 20. dubna 2022 v Komunitním centru Moravia. Proběhlo představení společnosti Mezi námi, o.p.s., zástupkyně Komunitního centra Moravia paní Karasové a všech skupin, které v Třebíči fungují, a jejichž zástupci dorazili v hojném počtu. Během let všichni načerpali spoustu zkušeností, a tak se společně s ostatními pracovníky Mezi námi, škol, školek, samosprávy a seniorských zařízení mohli o ně podělit a sdílet společně radosti i starosti, které tato práce všem přináší. Bylo skvělé se konečně vidět osobně, předat si zážitky, promluvit si i o té smutné covidové době, která všechny poznamenala. I tak ale všechny skupiny fungovaly skvěle a dokázaly sobě i ostatním, že se zaťatými zuby zvládneme vše. Stojí to za to!