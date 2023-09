Nádherný zážitek za sebou mají studentky třebíčské školy, které se o letních prázdninách podívaly do Portugalska. Tam se věnovaly péči o vysloužilé profesory i cestování po portugalských pamětihodnostech. Navštívily například město zázraků.

Studentky třebíčské školy zavítaly do Portugalska. | Foto: poskytla Simona Habánová

Ve dnech 13. až 26. srpna se studentky oboru Praktická sestra a oboru Diplomovaná všeobecná sestra z Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči zúčastnily studijní stáže v Portugalsku ve městě Braga. Braga je třetí největší město v severní části Portugalska. Leží třicet kilometrů od Atlantského oceánu, který ovlivňuje místní podnebí. Město je známé svojí kulturou a více než dvou tisíciletou historií.

Odbornou praxi jsme vykonávaly v domově pro seniory Casa do Proffesor. Zařízení poskytuje péči místním profesorům v penzi. Klienti dostávají kvalitní ošetřovatelskou péči, zapojují se do sociálního dění, ať už denními procházkami do centra města nebo návštěvami místních kaváren. Všichni v zařízení nás přijali s otevřenou náručí a i přes jazykovou bariéru jsme se dokázaly domluvit.

V rámci víkendového programu, který nám zajistila společnost Bragamob, jsme navštívily hlavní a zároveň největší město Portugalska - Lisabon, kde nás provedli po nejvýznamnějších místech. Další zastávkou bylo křesťanské město Fátima, kterému se také říká město zázraků. Následující den jsme vyrazily do druhého největšího města Porta, které je důležitým centrem Portugalska.

Za tuto příležitost děkujeme organizaci Erasmus+ a také naší škole, jsme vděčné za získání nových pracovních zkušeností a možnosti poznání této země včetně její historie a architektury. Tato zkušenost nás velmi obohatila.

Simona Habánová