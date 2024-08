S aktuálně zahájenou plánovanou odstávkou prvního výrobního bloku, která také znamená potřebu zvýšeného počtu pracovníků, přijely do elektrárny i děti zaměstnanců na příměstský tábor. O letošních prázdninách jde už o třetí turnus, kdy elektrárna pomáhá skloubit pracovní povinnosti a péči o děti zaměstnancům, kteří musí o prázdninách do práce. Během tří týdenních turnusů se příměstského tábora v Jaderné elektrárně Dukovany letos zúčastnilo 65 dětí.

„Téměř celé letní prázdniny jsou pro nás letos ve znamení plánovaných odstávek bloků, které vyžadují přítomnost vysokého počtu zaměstnanců elektrárny i dodavatelů. Příměstské tábory tak jsou vítaným řešením, jak skloubit pracovní povinnosti a jak zabezpečit a zabavit děti. Všechny tři turnusy, které s ohledem na odstávky letos pořádáme, zájemci zaplnili během několika málo dnů od jejich vyhlášení,“ říká ředitel elektrárny Roman Havlín.

Na třetí táborový turnus přijela v pondělí dvacítka dětí. Zatímco rodiče se věnují své práci, pro děti je od pondělí do pátku připraven pestrý program. Poté, co se dozví spoustu informací o elektrárně a prozkoumají Infocentrum, havarijní kryt nebo výcvikový simulátor pro operátory, odjíždí děti do Střediska volného času v nedalekých Ivančicích.

Každý ze tří týdnů je něčím odlišný. V prvním týdnu i díky přízni počasí dominovaly sportovní aktivity, druhý turnus byl zaměřený na jazykovou výuku angličtiny hravou formou a třetí na objevování nových světů a jejich krás.

Tábory pod věžemi jaderné elektrárny připravují energetici pro děti zaměstnanců elektrárny už osmým rokem.

Jiří Bezděk

Jadrná elektrárna Dukovany