Veškerý výtěžek bude použit na nákup zdravotnického materiálu pro vážně nemocné pacienty, o které se stará Domácí hospic sv. Zdislavy na celém území okresu Třebíč. Za rok pomůže až tři sta pacientům a přitom vykoná tisíce návštěv prostřednictvím lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, psychologa, a to vše přímo v rodinách. „Pokud jste nás minulou středu nepotkali a chtěli byste tuto službu podpořit, protože vnímáte její význam, můžete tak do konce měsíce učinit online na sbírkový účet číslo 42 00 06 59 31/ 6800 pod variabilním symbolem 623,“ říká vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč Eva Vráblová.

Letošní sbírka se konala za podpory mnoha firem i institucí, některé se zapojily opakovaně jako město Třebíč, vojáci z letecké základny u Náměště nad Oslavou, Skupina ČEZ nebo Fraenkische, výborné koláčky každý rok dodává Pekařství Kapinus s velkou slevou. Sbírku pro Domácí hospic sv. Zdislavy podpořilo i mnoho nových firem a jejich zaměstnanců například ALTREVA spol. s r.o., BEL Sýry Česko a.s., Nuvia a.s., ESKO-T s.r.o., MANN+HUMMEL, Motorpal a.s., ale i Okresní soud Třebíč nebo Bistro Rovnováha.

„COVID-19 bohužel ovlivnil i tuto dobročinnou sbírku, ta se nemohla uskutečnit v plném rozsahu. Například Nemocnice Třebíč, která je naším důležitým partnerem v každodenní práci domácího hospice a vždy nás v tento čas podporuje, má omezený režim, stejně jako firma Huhtamaki. Slibně vypadal i nápad nabídnout možnost podpory fanouškům ledního hokeje na zimním stadionu SK Horácké Slavie Třebíč, bohužel zápas s Kladnem byl zrušen, a to i Třebíčský půlmaraton, nezbývá než se na spolupráci těšit v nadcházejícím roce,“ vysvětluje koordinátorka sbírky Barbora Živná a doplňuje: „Ráda bych za celou Oblastní charitu Třebíč poděkovala všem, kteří se podíleli na průběhu sbírky, ať už zaměstnancům nebo dobrovolníkům, všem těm, kdo balili koláče a stáli na stáncích, bez Vás by žádná sbírka neproběhla,“ uzavírá hodnocení dvanáctého ročníku sbírky Koláč pro hospic 2020 Barbora Živná, koordinátorka sbírky.

BARBORA ŽIVNÁ