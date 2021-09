Vyhlídkové lety vrtulníkem, letadla nebo bombardéry. To a mnohem dalších aktivit nabídlo zážitkové odpoledne v leteckém muzeu v Koněšíně | Foto: Deník/Ivana Říhová

Na sobotu 11. září připravilo Letecké muzeum rozlučku se sezónou v areálu Radarka v Koněšíně. Malí i velcí se mohou těšit na bohatý zážitkový program v čase od deseti do pěti hodin odpoledne. Tak neváhejte a přijeďte.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.