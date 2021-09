Světová sopranistka Gabriela Beňačková se společně s tenoristou Jakubem Pustinou představí na koncertě v bazilice sv. Prokopa v Třebíči ve čtvrtek 9. září. Již tradičně, a to po šestnácté se na Vysočině během září uskuteční putovní festival s názvem "Jakub Pustina a jeho hosté", který je podporován Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou.

Koncert Jakuba Pustiny s Gabrielou Beňačkovou v Obecním domu v Praze | Foto: Se souhlasem Gabriely Beňačkové

Tento festival, který vznikl ve Žďáru nad Sázavou pravidelně představuje po boku žďárského tenoristy Jakuba Pustiny zajímavé operní pěvce z naší i zahraniční operní scény. Jakub Pustina již dvacet let patří mezi přední operní pěvce a díky své houževnatosti, mohutnému hlasu a talentu se propracoval až na pěvce nejnáročnější operních partů na světě a to partů Richarda Wagnera. Díky své nezdolné hlasové výdrži a brilantní technice patří do hrstky pěvců na celém světě, kteří jsou schopni zvládnout extrémně dlouhý a extrémně náročný part Wagnerova Tristana. Jakub Pustina však zůstává nadále vysočinským patriotem a jeho festival je tak již neodmyslitelnou součástí kulturního dění na Vysočině.