Východní Maďarsko je našinci stále ještě opomíjenou turistickou destinací. „Což je ale škoda, protože je tam jednak krásná krajina, jednak je tam i plno zajímavostí,“ podotkl k tomu redaktor Třebíčského deníku Milan Krčmář, který o těchto končinách 24. října uspořádal besedu v třebíčské knihovně.

Redaktor Třebíčského deníku Milan Krčmář povídal o svém dobrodružném putování Maďarskem na skládacím kole. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Krčmář dovolenou často tráví v sedle kola, nikoli však toho běžného. „Na své cesty po Evropě jezdím se skládačkou Brompton, která se dá složit do natolik malých rozměrů, že vám ji bez problémů vezmou i do autobusu či do vlaku, kde nejsou cyklooddíly. To byl koneckonců i případ mé cesty do Maďarska, kterou jsem absolvoval na přelomu dubna a května,“ vysvětlil Krčmář.

Ten dojel vlakem do Slovenského Nového Mesta, odkud na Bromptonu pokračoval až do Kisújszalláse, který leží hluboko v maďarském vnitrozemí, zhruba na polovině cesty mezi Slovenskem a Srbskem. „Ujel jsem asi 270 kilometrů, nejprve podél Bodrogu a pak většinou kolem řeky Tisza, kde vede velmi dobrá, ale téměř neznámá cyklostezka. Prvního cyklistu jsem na ní potkal až po patnácti kilometrech. Je to mnohem zajímavější, než jsou třeba cyklostezky kolem Dunaje, Rýna či Mohanu. Člověk si tak mnohem více užije krajinu,“ podotkl cestovatel.

Většina jeho cesty vedla pravou maďarskou pusztou. „Lidé si myslí, že na té rovině vůbec nic není, ale to je omyl. Krajina kolem Tiszy je nádherná. Projíždíte Národním parkem Hortobágy a i ty vesničky a města jsou velice zajímavé. Jednak krásné kopečky kolem Tokaje, jednak jsem v jedné vesničce potkal i ortodoxní židy, jinde třeba byly ještě domy s rákosovou střechou či zajímavě řešené vinné sklípky. A nad tím vším se vypíná obrovská socha Krista, která shlíží z Tokajských vrchů do puszty,“ popsal redaktor.