Letos to je čtyřicet let, co se Karel Plíhal předvádí divákům coby písničkář, proto součástí jeho programu budou hlavně písničky, které za ta léta u příznivců tak nějak zdomácněly. Karel Plíhal je originální skladatel, textař a kytarista, úsporný, zdrženlivý, nekonečně hravý tvoří neopakovatelné texty plné poetiky, hledá a nutno říci i úspěšně nachází zajímavé rýmy a slovní spojení. Na koncertě ho na kytaru doprovází vynikající kytarista Petr Fiala.