Tato průmyslová škola se soutěže zúčastňuje již mnoho let a pravidelně obsazuje nejvyšší příčky. Velký podíl na výborných výsledcích této školy má paní profesorka Ing. Inka Hedbávná, která studenty na soutěž pravidelně připravuje.

V dvouhodinovém programu si soutěžící pod dohledem odborné poroty prověří své vědomosti z fyziky a dalších oborů souvisejících s energetikou a budou mít také možnost otestovat nové disciplíny například hru na operátora jaderného reaktoru nebo si vyzkouší, jak složité je řídit elektrizační rozvodnou soustavu. Celý pořad bude uvádět moderátor Českého rozhlasu Vladimír Kroc, o hudební vstupy se postará zpěvák Michael Foret.

Pódiové finále je vyvrcholením korespondenční soutěže pro mládež ve věku od čtrnácti do devatenácti let. Koná se v rámci projektu besed „Energie – budoucnost lidstva“, který patří ke vzdělávacímu programu určenému žákům a studentům základních a středních škol z celé České republiky. Školy, které mají zájem zapojit se do projektu v příštím školním roce, si mohou bezplatnou besedu objednat na adrese info@portaeduca.cz, nebo na telefonním čísle 606 472 428.

Martina Drábková