Prstýnky a náramky dolů. Jde se kontrolovat

Znáte to. Umyjete si ruce, protože čistota půl zdraví a jste přesvědčení, že vše děláte správně. Jenže existuje kontrolní zařízení, které vás může docela snadno vyvést z omylu. V tomto školním roce ho ve Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice dostali do výbavy žáci oboru Ošetřovatel. Jedná se o box se speciální lampou a tekutý prostředek, které když „spojí síly“, prozradí, co člověk při mytí či dezinfekci rukou zanedbal. Zkrátka skvělá pomůcka pro nácvik základní zdravotnické rutiny, kterou i veřejnost začala v době covidu vnímat jako velmi důležitou.

Speciální lampa - pomůcka pro nácvik základní zdravotnické rutiny | Foto: Hana Jakubcová