Cvičně se nad řešením tohoto problému zamyslelo i devět tříčlenných týmů středoškoláků z celého Kraje Vysočina, kteří se minulý týden na tři dny sjely v rekreačním zařízení Na Bělici nedaleko Humpolce. Než však mohly přikročit k takto náročnému úkolu, musely prokázat spoustu znalostí a dovedností.

Olympiáda začala ve středu 10. listopadu po obědě. Družstva si vylosovala různé druhy lesů a jejich úkolem bylo zhotovit jejich modely do malých misek. Samozřejmě z přírodnin, které dalo okolí. Dřeviny rostoucí kolem rekreačního zařízení tvoří v podstatě malé arboretum a tak následovala poznávačka místních dřevin. Lesní znalec však musí poznat strom nejen, když je velký, ale už jako miminko. Dalším úkolem tedy bylo určit semenáčky. Jehličnany byly skutečné a listnáče na fotografiích.

Do lesa patří nejen stromy, ale také byliny. Poznat, co roste a kvete na pasekách, byl proto další ze středečních úkolů. A protože do večeře bylo stále ještě daleko, následoval test na obnovu krajiny a práce s novinovými články, kde bylo třeba najít odpovědi na osm otázek.

Hlavní úkol čekal studenty ve čtvrtek. Hned po snídani se prošli okolím a každému týmu byl přidělen zhruba půlhektar lesa. Ten museli přesně zaměřit a zakreslit, zjistit, jeho sklon a orientaci, pečlivě projít a zjistit jeho současný stav a pak navrhnout řešení tak, aby plnil všechny funkce lesa, včetně funkce hospodářské. Od 16 hodin pak týmy předstupovaly před odbornou komisi a svoje záměry obhajovaly. Složení odborné komise: Lucie Buchbauerová – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Libor Janda - Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., Richard Kabelka – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Martin Kříž – Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola.

V pátek dopoledne čekala studenty ještě jedna přednáška, tentokrát od místostarosty Humpolce a lesníka v jedné osobě Vlastimila Bruknera. Ten studentům popsal místní situaci, zasažení kůrovcovou kalamitou a řešení, která město ve svých lesích použilo. Nejen z přednášky pana místostarosty vyplynulo, že chceme-li se dalším podobným kalamitám vyhnout, musíme více naslouchat přírodě, učit se od ní a respektovat ji.

A pak již jen vyhlášení výsledků, oběd, rozloučení a zase příště. Kde to bude? A s jakým tématem? Nechejme se překvapit!

Vítězství patřilo Moravským Budějovicím

* Gymnázium Moravské Budějovice 81,5 bodů

* Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. Jihlava 81 bodů

* Gymnázium Chotěboř 73,5 bodů

* Gymnázium Havlíčkův Brod 72 bodů

* Žďár nad Sázavou 69 bodů

* SŠ veterinární Třebíč 57,5 bodů

* Gymnázium Pelhřimov 57,5 bodů

* Gymnázium Pelhřimov B 53 bodů

* SPŠ Třebíč 44 bodů

Honza Uher

Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola, pracoviště Brtnice