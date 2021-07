Projekt Na Heřmany podporuje komunitní život. Jeho cílem je s pomocí nápadů obyvatel města i odborníků upravit a zlepšit vyhlídkové místo na Heřmanském kopci. Lidé se zapojí do tvorby veřejného prostoru.

Realizátorem projektu se stala skupina patnácti dobrovolníků, které zaštiťuje spolek K4. Dobrovolníci jsou obyvatelé města různého věku i profesí, které spojuje chuť zkrášlit a zvelebit Heřmanský kopec.

Projekt začal v prosinci 2020 (získali jsme podporu Nadace Via) a jeho dokončení proběhne slavnostním otevřením na podzim 2022. Během dvou let se uskuteční dvě veřejná setkání s architektem, který zpracuje návrhy a podněty obyvatel. Po prvním veřejném setkání architekt vypracuje návrh, který bude zveřejněn a připomínkován při druhém setkání. Následně bude probíhat realizace úprav, do kterých se aktivně manuálně zapojí další lidé, které projekt osloví. Ve vylepšeném areálu proběhnou drobné kulturní a společenské akce.

Financování projektu poskytne Nadace Via a Darujme.cz. Na realizaci těchto úprav Heřmanského kopce bude k dispozici částka přibližně 0,5 mil. korun.

Zapište si do kalendáře: 16. září v 18.00 hodin se uskuteční 2. veřejné setkání, na kterém architekt představí studii úprav Heřmanského kopce.

Ke studii se budete moci vyjádřit a podle vašich připomínek vznikne finální návrh, který budeme v roce 2022 realizovat.

Sledujte nás na facebooku, instagramu či webu a zapojte se do úpravy Heřmanského kopce.

