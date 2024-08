Každé ráno od pondělí do pátku přijíždí dvacítka dětí spolu s rodiči do elektrárny. Jejich kroky vedou přímo do informačního centra, které se na týden stalo jejich základnou pro ranní příchody a odpolední odchody dětí. Zázemí v průběhu dne tradičně poskytla obec Dukovany ve zdejší Základní škole.

„Téměř celé letní prázdniny jsou pro nás letos ve znamení plánovaných odstávek bloků, které vyžadují přítomnost vysokého počtu zaměstnanců, a to jak našich, ta k i našich dodavatelů. Příměstské tábory tak jsou vítaným řešením, jak skloubit pracovní povinnosti a jak zabezpečit a zabavit děti. S ohledem na odstávky letos v Dukovanech pořádáme celkem tři turnusy, které zájemci zaplnili během několika málo dnů od jejich vyhlášení a často se děti účastní opakovaně několik let,“ říká ředitel elektrárny Roman Havlín.

Energetici pro děti společně s organizátory volnočasových aktivit z Třebíče, Ivančic a s podporou obce Dukovany, připravili bohatý program. V průběhu prvního týdne se děti seznámily s činností a technikou dukovanských hasičů, prací a vybavením speciální jednotky Policie ČR, podívaly se do havarijního krytu nebo si vyzkoušely trénink s profesionálními trenéry a hráči baseballu a fotbalu. Právě fotbalového tréninku se úspěšně ujal sám starosta obce Miroslav Křišťál. Velký zájem u dětí vzbudila návštěva trenažeru. Pod dohledem zkušených instruktorů si děti sami mohly vyzkoušet, jak náročná je práce operátorů, kteří ovládají jaderný reaktor.

„Syny jsme přihlásili, protože se nám líbilo téma a aktivity, které tábor nabízí a zároveň jsme ocenili, že máme pro kluky hlídání v době, kdy jsme s manželkou oba v práci,“ říká Jaroslav Bednář, expert řízení v JE Dukovany. Kluci jezdí každý den z táboru šťastní a plní zážitků, poznali nové kamarády a vyzkoušeli si dovednosti, ke kterým by se jinak nedostali,“ dodává Jaroslav Bednář.

Každý ze tří týdnů je něčím odlišný. V prvním týdnu i díky přízni počasí dominovaly sportovní aktivity, druhý turnus je více zaměřený na jazykovou výuku angličtiny hravou formou a třetí na objevování nových světů a jejich krás.

Tábory pod věžemi jaderné elektrárny připravují energetici pro děti zaměstnanců elektrárny už osmým rokem.

Jiří Bezděk

tiskový mluvčí ČEZ, JE Dukovany