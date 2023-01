Únor je období masopustu, veselí, masek, průvodů, dobrého jídla a tance. Tradice obchůzky masek je dodržována zejména v malých obcích. Muzeum Vysočiny Třebíč chce ukázat lidem, jak to při takové obchůzce chodilo a chodí.

Na co se můžete těšit? Na tvůrčí dílny, které budou probíhat průběžně po celou dobu akce. Dále na masopustní dovádění a přehlídku tradičních masek v podání divadelního spolku Ampulka a žáků ZUŠ Třebíč, na masopustní pásmo souboru Bajdyš s pochováváním basy, na Komárovickou kobylu, která bude v průběhu odpoledne několikrát porážena, a to s odborným etnografickým komentářem a radost vám udělá i ochutnávka smažených koblih připravovaných dle tradičního českého receptu. Těšte se i na veselý fotokoutek, na taneční rej masek a na soutěže o nejkrásnější masku. To vše za doprovodu místní dechové kapely Horanka. Nebude chybět ani občerstvení se zabíjačkovými dobrotami a horkými nápoji.

Vstupné: dospělí a děti od šesti let zaplatí třicet korun. A věřte – kdo přijde v masce, má vstup zdarma a nejkrásnější masky odměna nemine.

Přijďte si užít masopustní atmosféru do Centra tradiční lidové kultury.

Mgr. Eva Novotná

Muzeum Vysočiny Třebíč