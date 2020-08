Loučení, které není tragické, ale zapisuje se do srdcí lidí probíhá každý rok během léta i v mnoha farnostech jednotlivých diecézí, kdy probíhá výměna duchovních. Kněží na začátku svojí služby slibují svému biskupovi poslušnost. Ta spočívá v tom, že pokud je bude potřebovat na jiném působišti, půjdou. Kněží tak ve svém životě poznávají mnoho lidí, některým poslouží svátostmi, duchovními rozhovory, s některými prožívají jejich životní osudy a stanou se součástí rodin. Větu, která mnohé z nás zasáhla velmi silně vyslovil v únoru náš, dnes již bývalý duchovní o. Miloš Mičánek. Po adoraci v den svých pětačtyřicátých narozenin nám řekl: „Vy jste moje rodina“. Tuto větu si jistě mnoho z nás zapsalo o srdce, aniž bychom tušili, že budeme společnou farní rodinou již jen několik měsíců. Prožili jsme v Lukách nad Jihlavou sedm společných let.

Co jsme o něm na začátku věděli? Že pochází z Velké Bíteše, část studia prožil v Římě, vykonával službu polovičního vojenského kaplana a deset let působil jako farář ve Šlapanicích u Brna. A co můžeme říci dnes? Můžeme říci, že jsme sedm let mohli žít v blízkosti výjimečného člověka. Samozřejmě zžívání a spolupráce se buduje, o. Miloš říkal, že to trvalo tak 2 - 3 roky, než trochu zjistil, jak farnost i obec funguje, na koho se obrátit, co má kdo na starost atd. Takže žádné vznášení se na růžovém obláčku.

Za ta léta jsme prožili mnoho společných zážitků, provázel nás v časech dobrých i zlých, prožíval s námi šťastné události i ty nejsmutnější. Neuděloval svátosti, on je s námi prožíval. Miloš umí povzbudit, najít společnou řeč s každým bez rozdílu vyznání, nebo bez vyznání Miloš nebyl jen pro svoje ovečky z kostela a to z něj dělá vzácného člověka. Měl na starosti farnost Luka nad Jihlavou a Vysoké Studnice a k tomu přilehlé obce a jejich kaple v Kozlově, Velkém Beranově, Bítovčicích, Puklicích a pod ně spadající kostel v Petrovicích. Ten si zvláště zamiloval a s láskou se podílel na jeho opravách.

Při svých cyklotoulkách směrem od Jihlavy na Luka jej můžete shlédnou v kopci po právé straně. (stojí určitě za to ten kopec k němu vyšlápnou teda po svých). Pomocí v jeho službě u oltáře mu byl o. Bohdan Sroka. Rádi budeme vzpomínat na společné bohoslužby, úterní dětské mše, adorace, poutě, Vánoce, Velikonoce, farní dny, plesy, misijní neděle, středeční fotbal, bohoslužby v charitním domě pečovatelské služby, na setkávání a vyprávění v Pohodáři a setkávání v rodinách čirodinných oslavách, svatbách atd.

Chtěli bychom Ti Miloši poděkovat za Tvoji lásku k nám, za obětavost, přátelství a vše co jsi dělal pro farnost, ale nejen pro ni. Žil jsi zde s námi pravou otevřenost pro všechny bez rozdílu. Přejeme, ať se ti v novém působišti v Moravských Budějovicích daří, přejeme taky potřebné zdraví, Boží požehnání a ochotné lidi. A našemu novému duchovnímu o. Jakubu Tůmovi, ať v Lukách najde novou farní rodinu.

EVA MÁTLOVÁ