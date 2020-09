Hledáte čtyřnohého kamaráda? Pelhřimovský Azyl Dej pac nabízí již bezmála dva roky pejska jménem Sorbi.

Oddaný pejsek Sorbi čeká dva roky na nový domov. | Foto: Deník / VLP Externista

Sorbi je třináctiletý kříženec. Váží pětatřicet kilogramů. Sorbi je mimořádně oddaný pes, který je věrný svému pánovi. Těší se z každé procházky, každého pohlazení a s trpělivostí se zase vrací do kotce a čeká, až za ním zase někdo přijde. Tak rád by ještě někomu ohlídal zahrádku. Jiné psy nemusí, submisivní feny většinou zvládá, nicméně je lepší to vyzkoušet. Ke kočkám není vhodný. K úplně malým dětem jej vzhledem k velikosti nedoporučujeme. Je zvyklý na pobyt na zahradě se zateplenou boudou. Byl k nám odložený majiteli ještě s fenečkou. Do adopce půjde očkovaný, odčervený, čipovaný. Podmínky adopce zjistí zájemci na webu azylu. Pokud máte zájem o pejska Sorbiho, můžete volat na číslo 721 112 764.