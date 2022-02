V Městském muzeu a galerii Dačice začala 1. února výroční výstava s názvem Pozor, přijíždí vlak! Ta odkazuje na 120 let místní dráhy Telč – Slavonice. Výstava bude přístupná v chodbě muzea až do 17. dubna 2022. „Na výroční výstavu jsem mimo jiných artefaktů zapůjčil celou sérii kreseb s drážní tématikou, zobrazující úseky trati z Kostelce do Slavonic,“ upřesnil Albrecht.