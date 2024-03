Znalost životního příběhu klienta a práce se vzpomínkami. To bylo hlavní téma kurzu s názvem Reminiscenční terapie v podmínkách sociálních služeb. Byl určen pro týmy osobních asistentkek a pečovatelek Střediska služeb svaté Zdislavy Oblastní charity Třebíč.

Znalost životního příběhu klienta a práce se vzpomínkami. To bylo hlavní téma kurzu s názvem Reminiscenční terapie v podmínkách sociálních služeb.

Z reakcí účastnic je patrné, že přednášející Zdeněk Gloz odvedl dobrou práci. Pečovatelky i asistentky se o své klienty, kterými jsou nejčastěji senioři - mnohdy s demencí, starají dlouhodobě. Umět dobře navázat vztah a vybudovat vzájemnou důvěru je proto důležité.

„Školení bylo přínosné, atraktivně a velmi hezky lidsky podané, školitel je úžasně vtipný. Znovu nám potvrdil, že pracovat s návratem do vzpomínek klienta je správné. Přinesl knížky na trénink paměti, poradil nám odkazy na zajímavé webové stránky,“ říká sociální pracovnice Lenka Chalupová.

Shoduje se s osobní asistentkou Helenou Kárníkovou. „Znovuvybavování vzpomínek bývá u klientů oblíbené a každá aktivita v tomto směru je důležitá. Může to být album rodinných fotek, známé písničky z mládí, oblíbený starý film, ale i vůně a chuť jídla,“ vyjmenovává Helena.

Ona sama zkusila na „notu“ vaření najet s jednou klientkou. Byl z toho moc hezky strávený společný čas. „Paní bývala dobrá cukrářka, vlastně stále je. Dělaly jsme spolu lívanečky podle jejího letitého receptu. Dům voněl, ona byla spokojená, já se navíc něco přiučila,“ dává k dobru konkrétní zkušenost Helena. Prostě trpělivá práce se vzpomínkami starých lidí přináší pozitivní výsledky.

Zdeněk Gloz, který se sám zabývá sociální prací, zapojil účastnice do diskuzí, kdy mohly porovnávat situace, které už s klienty zažily. Jako velké plus vnímá kurz rovněž osobní asistentka Jana Přinosilová.

„Lektor uměl o tématu zajímavě povídat. Práci se vzpomínkami u klientů v seniorském věku on osobně přikládá velký význam. Pro staré lidi je totiž zážitkem, moci zavzpomínat na dětství a mládí. Sama to vidím v praxi. Mám třeba paní, která úplně rozkvete, když přijde i její kamarádka a začnou vyprávět, jaké to bývalo, o lidech, kteří už nejsou mezi námi, přitom byli něčím zajímaví. Baví ji, když se vytáhnou staré fotky,“ poznamenává Jana. S klienty tráví hodně času, mnohé z vyprávění slyší opakovaně. „Ale to k tomu patří. Důležité je, aby náš společný čas byl příjemný a přínosný,“ dodává.

Školení se mohlo uskutečnit díky velkorysosti Nadace EP Corporate Group, která na sérii dvou typů kurzů, uskutečněných ve čtyřech termínech, věnovala částku 66 680,- korun. Na podzim už se charitní pečovatelky a asistentky školily, jak chránit seniory v domácnostech před různými riziky.

