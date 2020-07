První víkend v červenci se tradičně koná v Hlubokých Mašůvkách pouť. Sjíždějí se na ni lidé ze širokého okolí. Ale také scházejí. Už po jedenácté vyrazili poutníci z Rešic pěšky na toto významné poutní místo.

Poutníci z Rešic na cestě do Hlubokých Mašůvek | Foto: Eva Fruhwirtová

Tradici založila Anna Husáková z Rešic. „Napadlo mě to, když jsem byla na pouti v Lurdech. Přidali se ke mně další a už si začátek prázdnin bez pouti do Mašůvek neumím ani představit,“ říká letošní organizátorka. Sraz měli o půl sedmé v Rešicích na návsi. Přidali se i poutníci z Dolních Dubňan, Vícenic, Mohelna i Rouchovan, a to včetně faráře Petra Václavka. Vyprovodit je přišli i ti, kteří se letos nemohli zúčastnit a šli s nimi až k lesu za Rešice. Na trase dlouhé přes 20 km byly pravidelné zastávky u kostelíků a božích muk. Trasa vedla přes Bendův mlýn, Tavíkovice, Mikulovice, Rudlice a po cestě mezi poli do Hlubokých Mašůvek. Šestnáct poutníků dorazilo v 15.45 hod. Po odpočinku se přidali k bohoslužbě a setkali se se svými známými, kteří dojeli autobusem.