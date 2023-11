Na svatého Martina se v České republice chystá podzimní kolo Sbírky potravin a lidé při ní mohou darovat trvanlivé potraviny a drogerii pro lidi v nouzi. Oblastní charita Třebíč bude mít od osmi ráno do šesti večer své stanoviště stejně jako na jaře v hypermarketu Kaufland v Třebíči, v areálu Stop Shop na Spojovací ul. 1345.

Potravinová sbírka. Ilustrační foto. | Foto: OCH Třebíč

Tam budou charitní pracovníci a dobrovolníci v zelených zástěrách s logem Sbírky potravin od dárců přebírat věnované zboží.

Jak bude sbírka probíhat?

U vchodu do prodejny si zákazníci mohou vyzvednout informační letáček s doporučením, které zboží nejvíce potřebujeme. Rádi poradíme a odpovíme na dotazy. Kdo se rozhodne do Sbírky přispět, vloží vybrané zboží do svého nákupního košíku, zaplatí je u pokladny, a za pokladnou pak nákup, který chce věnovat, předá do vozíků označených „Sbírka potravin“.

Co nakoupit:

Potraviny prosíme pouze TRVANLIVÉ, které je možno déle skladovat.

· konzervy – masové, paštiky, olejovky

· instantní polévky

· těstoviny, rýže (nejlépe ve varných sáčcích), luštěniny

· trvanlivé mléko

· kečup, olej

· dětské výživy, krupička, sušené mléko a instantní kaše…

· dětské pleny…

· hygienické potřeby (mýdla, šampony, zubní pasty, kartáčky, mycí a čistící prostředky, SAVO, toaletní papír)

Komu sbírka v Oblastní charitě Třebíč pomůže?

Zejména rodinám a matkám s dětmi v tíživé situaci, lidem bez domova z třebíčských azylových domů, osobám v akutní nouzi, s nimiž se setkávají pracovníci Charitní záchranné sítě.

