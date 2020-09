Pelhřimovský Azyl Dej pac nabízí dalšího pejska k adopci. Pokud hledáte čtyřnohého kamaráda, může být pro vás Gamp tím pravým. Podívejte se.

Pejsek Gamp čeká na novou rodinu. | Foto: Archiv Azylu Dej pac

Gamp je asi roční kříženec belgického ovčáka malinois. Je to skvělý pes, přizpůsobivý, poslušný a učenlivý. Vděčný za každé pohlazení či jinou pozornost páníčka. Chodí na volno, nemá tendenci utíkat ani lovit. Lidi má rád a je k nim přátelský a mazlivý. Vhodný i k dětem. Vychází bez problému se psy i fenami. Co se jiných zvířat týče, i k těm je snášenlivý. Hygienické návyky je potřeba dopilovat. Jako mladý pes je aktivní, hravý, rád běhá venku a učí se nové věci, je tedy vhodný do aktivní rodiny, která se mu bude věnovat. Gamp byl opuštěný a nacházel se 27. 8. 2020 u silnice z Pelhřimova na Řemenov. Majitel se nepřihlásil. Nachází se v Častoníně.

Zájemci mohou volat na telefon 721 112 764.