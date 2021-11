Milovníci veteránů se vydali na poslední letošní vyjížďku. Konala se v sobotu 30. října. Za fotografie děkujeme Janu Šafránkovi ze Světlé nad Sázavou.

Sraz u radnice na náměstí ve Světlé | Foto: Jan Šafránek

V sobotu 30. října jsme ukončili sezonu a vydali se na poslední vyjížďku s našimi motocykly a automobily. Jedná se hlavně o vozy socialistické a předsocialistické výroby i tuzexové stroje dovážené do republiky, to vše do roku výroby 1989.