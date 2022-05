Hned první měsíc jsem poskytla přímou akutní pomoc přibližně 130 dospělým lidem (převážně ženám-matkám) a dětem. Vyřídila jsem asi čtyři desítky telefonátů, a také několik e-mailů, po nichž často následovala osobní schůzka a uskutečnění konkrétní pomoci.



Jakou pomoc nejčastěji ukrajinští lidé vyhledávali?

V začátku, než si vyřídili pobytové oprávnění, humanitární dávky či si našli zaměstnání nebo brigádu, a prakticky zůstali bez finančních prostředků a materiálního zajištění, od nás obvykle dostali základní potraviny a hygienické potřeby. Někteří pak využili možnost doplnit si oblečení a obuv z charitního Šatníku, potřebným se pomáhalo i s vybavením domácností - lůžkovinami, nádobím, nábytkem, poptávaly se dětské postýlky, hračky, kočárky, dokonce se podařilo sehnat i kočárek na dvojčata…



Jaké další podpory, kromě materiální pomoci, se těmto lidem ještě dostává?

S lidmi, se kterými se potkávám v terénu, nebo za mnou přicházejí, hovořím také o aktuálním stavu žádosti o humanitární dávky, zda se jim podařilo zapsat děti do školky či do školy, jestli nepotřebují pomoci při komunikaci s poskytovateli vzdělávání, s úřady, zaměstnavateli. Řešili jsme třeba také nedorozumění při výplatě humanitární dávky na nově zřízený bankovní účet, nebo chybné vyúčtování instalace a připojení k internetu. Často také pomáhám s hledáním nového vhodného bydlení, odkud by zaměstnání, školu či školku měli rodiče dostupnější.



Co zdraví?

U přistěhovalých lidí se ohlásily i bolesti zubů a další zdravotní obtíže, a tak potřebovali pomoci zařídit návštěvu lékaře (zubaře, neurologa, očního lékaře, dětského chirurga), ke kterým jsem je doprovázela a při vyšetření jsem tlumočila. V jednání je také možnost služby rané péče pro dítě s poruchou autistického spektra.



Co ještě dodat na závěr?

Snažím se rovněž postupně navázat kontakt a rozvíjet spolupráci se sociálními odbory měst, úřadem práce, starosty obcí, s farnostmi, a dalšími osobami či spolky, nabízím pomoc s registrací ubytovacích zařízení pro výplatu kompenzací Krajem Vysočina, ráda bych, abychom se vzájemně obeznamovali s aktuální situací, sdělovali si zkušenosti a potřeby ukrajinských lidí, a společnými silami se podíleli na jejich adaptaci v našem regionu.

Děkuji Klubu HALAHOJ a třebíčským farnostem za uspořádání přátelského setkání ukrajinských rodin s příjemným programem na hřišti Katolického gymnázia v Třebíči v neděli 1. 5. 2022.

Vznikl také letáček o charitní pomoci Ukrajincům v české a ruské verzi, který nyní příchozím rozdáváme.

Marie Paločková

Oblastní charita Třebíč