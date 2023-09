Kousek korejské kultury, ale i chuť dopomoci k lepšímu životnímu prostředí v regionu. To do Třebíče přivezlo dvaatřicet korejských dobrovolníků. Navštívili třebíčskou nemocnici, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ambrela, pracoviště Chaloupek, vyčistili zanesený žlab u cyklostezky v Poušově a uklidili Podzámeckou nivu po skončení Slavností UNESCO.

Korejští dobrovolníci pomáhali v Třebíči. | Foto: poskytl Střed

V třebíčské nemocnici se odehrála v pátek 18. srpna dopoledne největší část kulturního programu tohoto ročníku. Zaměstnanci i návštěvníci nemocnice měli možnost zhlédnout to nejlepší z tradiční i současné jihokorejské kultury.

Velmi talentovaní členové korejské výpravy zpívali, tančili a hráli na tradiční nástroje v lidových krojích, předvedli ukázky z umění taekwondo a nechyběla ani ukázka tance na velmi moderní K-Pop. Všichni příchozí si pak mohli vyzkoušet tradiční oděv hanbok, zahrát tradiční korejské hry, vyrobit vlastní suvenýr a ochutnat výbornou korejskou limonádu a sušenky yakgwa.

Páteční odpoledne a později i celý víkend patřil úklidu. Tanečníci, zpěváci i bojovníci se převlékli do pracovního, nasadili pracovní rukavice, chopili se hrábí a dalšího náčiní a proměnili se na úklidovou četu. Nejdříve vyčistili areál nemocnic, a poté i další již zmíněné lokality v Třebíči.

Klienti nízkoprahového centra Ambrela a služby Klubíčko měli v sídle třebíčské Charity také možnost nasát atmosféru korejské kultury a navíc ještě udělat něco pro ekologii. Korejští dobrovolníci pro ně připravili výrobu eko koulí, obsahujících efektivní mikroorganismy, které jsou prý v Koreji velkým hitem současnosti. Koule vyrobené převážně z hlíny a melasy s přídavkem právě těchto prospěšných mikroorganismů stačí po asi týdnu fermentace jednoduše hodit do řeky a mikroorganismy zapracují na jejím vyčištění a odstranění zápachu.

Děti společně s dobrovolníky vyrobily několik stovek těchto koulí a za odměnu si pak mohli vyzkoušet tradiční korejské hračky peng - podobná české káče - a jegichagi - vypadá jako pompon, do kterého se kope stejně jako do míčku hakisak - nebo přemisťování mandlí pomocí tradičních korejských hůlek. Dále je zabavila výroba mozaikových podšálků z recyklovaných materiálů, ozdobných přívěsků s tradičními korejskými maskami nebo barevného vějíře.

Poslední den dobrovolnického programu patřil hmyzím hotelům. Ve spolupráci s pracovníky Chaloupek dobrovolníci v ekocentru Baliny vyrobili pět těchto hotelů a potom pomohli s instalací jednoho z nich na hůře přístupném místě v parku v blízkosti KHNP areny. Další hotely umístili u budovy Střed na ulici Mládežnická a v zahradě Komunitního centra Moravia v Třebíči, jeden stojí ve Velkém Meziříčí a poslední poskytne úkryt drobnému hmyzu v Rouchovanech.

Po celou dobu Korejce doprovázeli pracovníci a dobrovolníci neziskové organizace Střed. A jak hodnotí letošní ročník programu koordinátorka Jana Karasová? „Jejich návštěva trvala necelý týden, ale udělali tu opravdu velký kus práce. Hlavně vyčištění žlabu u cyklostezky bylo hodně fyzicky náročné, ale bylo to už opravdu hodně potřeba. Korejský dobrovolnický program je pro nás vždy organizačně velmi náročný, ale ty úsměvy, dobrá nálada a vděčnost, která z korejských dobrovolníků přímo srší, za to rozhodně stojí.“

Korejská návštěva patřila ke Globálnímu dobrovolnickému programu. Ten spadá pod společnost KHNP, která se uchází o dostavbu Dukovan. Do Třebíče se korejští studenti a zaměstnanci KHNP vracejí už sedm let. Globální dobrovolnický program má každý rok nějaké nosné téma, letos to byla ekologie.

Renata Houzarová