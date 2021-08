Navzdory všem problémům dokázali totiž uskutečnit plnohodnotný ročník, na němž jen na hlavním podiu v zámeckém parku, případně v jízdárně vystoupili muzikanti z Portugalska, Španělska, Estonska, Spojených států amerických, Polska, Švédska, Itálie, Bosny, Irska, Holandska, Německa, Izraele, Belgie a Velké Británie. Výčet zemí budiž tentokrát důležitější než samotná jména vystupujících. Že to nebylo jednoduché, dokazuje smutný případ marockých umělců, jimž tamní úředníci nedovolili odlet ve chvíli, kdy už byli odbaveni.

Zahraničním hvězdám se letos vyrovnali umělci domácí, vybíraní šéfem a dramaturgem festivalu Michalem Schmidtem tak, aby zapadali do ústředního tématu, jímž byla tentokrát krajina v nejrůznějších podobách. Postupně to byli Václav Koubek, který s kompletní kapelou za zády zněl jako opravdový šansoniér, Horňácká muzika Petra Mičky včetně hostujícího majstra Martina Hrbáče a také rockových muzikantů, s nimiž zahráli společně pod názvem Hrubá hudba, Robert Křesťan, který na místě oslavil třicet let od prvního koncertu Druhé trávy konaného právě zde, originální písničkářky Beata Hlavenková a Bára Zmeková, nebo skupina Clarinet Factory.

Pořadatelé nerezignovali ani na tradiční části programu jako výstavy (letos hned tři od fotografky Kamily Berndorffové), výzdobu staré tkalcovny (tentokrát krajinami Matěje Formana a Rosti Pospíšila), dvoudenní setkání muzikologů a hudebních publicistů, tematické koncerty (Flétny nad Oslavou v režii Mariana Friedla a Orchestr Folkových prázdnin věnovaný památce Jitky Šuranské) a také vydání alba z předchozího ročníku. To bylo asi překvapení nejmilejší, protože loni se plnohodnotný festival konat nemohl, místo něj proběhly jen Připomínky Folkových prázdnin s pouhými třemi koncerty.

Jedním z nich však bylo vystoupení Ivy Bittové s dívčím sborem Babačka, z něhož vzniklo CD nazvané Pro radost. K jeho křtu došlo v závěru letošního koncertu Ivy Bittové, tentokrát s Mucha quartetem, k nimž se v závěru přidala opět Babačka, do té chvíle rozptýlená mezi posluchači na zámeckém nádvoří, kde výjimečný koncert výjimečně uskutečnil.

Stejně jako v předchozích letech těžko označovat některé vystoupení za vrchol festivalu. Skvělá byla všechny od úvodního koncertu portugalské zpěvačky Liny přes americkou písničkářku Leylu Mc Callu, polskou rodinnou kapelu Maliszów, švédské duo Väsen, Italku Marii Mazzottu, Bosňana Damira Imamoviče, Izraelce Itamara Borochova a Angličana Justina Adamse až k závěrečným Rumbaristas, kteří zámecký park roztancovali, ať už bylo ohlášené zrušení zákazu tance v tu chvíli platné či nikoli. Na jejich hudbu by totiž musel tančit i ministr vnitra.

Milan Zeibert