Fil je pětiletý kříženec. Váží dvacet kilogramů a měří čtyřicet centimetrů v kohoutku. Fil byl adoptovaný majiteli z útulku. Má za sebou za těch pár let hodně změn, rodinných zvratů a stěhování

Pětiletý kříženec Fil hledá novou rodinu. | Foto: Azyl Dej pac

Potřebuje najít stabilní domov s aktivním a zkušenějším páníčkem, který se mu bude věnovat, dá mu dostatek pozornosti a výcviku. Byl by vhodným parťákem na sportovní aktivity – nejen, že by v nich využil svou energii, ale také by ho to bavilo. Nyní je to nervozní a nevyrovnaný pes.