Markéta se o tuto pacientku, upoutanou na lůžko po komplikovaném úrazu, pomáhala týdny starat. Nemocná žena potřebovala rehabilitovat a rehabilitovat. Když se jí podařilo udělat velký pokrok, rozhodla se vyjádřit pochvalu. "Těší mě to. Paní je mnohem lépe oproti tomu, když ji přivezli do LDN. Za to jsem samozřejmě moc ráda," reagovala budoucí ošetřovatelka Markéta.