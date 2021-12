V sobotu 13. listopadu uspořádal hokejbalový oddíl SLZA Okříšky obnovené Mistrovství Okříšek a přilehlých osad v hokejbalu. Do turnaje se přihlásilo všech osm týmů, které se ho účastnily i v minulosti, a do hry se tak zapojilo okolo sto aktivních hráčů.

Nové Petrovice po jedenácti letech obhájily titul | Foto: se souhlasem SLZA Okříšky

Mistrovství Okříšek se hrálo od roku 1997, kdy v premiéře zvítězily Zahrady až do roku 2010, tehdy zvítězily nové Petrovice. Další roky se nehrálo kvůli již nevyhovujícímu hřišti, které bylo následně zrušené a na jeho místě vznikla víceúčelová plocha. Během čtrnácti let se vítězství radovali 4x hráči Zahrad a Tržiště, 2x Stadionu, Nových Petrovic a Petrovic. Po rekonstrukci areálu za sokolovnou se nabídla příležitost mistrovství obnovit a je skvělé, že se jí ujala hokejbalová SLZA, která se po letech vrátila do Okříšek a vedle vlastní činnosti má zájem i o takovouto akci pro veřejnost.