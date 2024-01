Jinotaje tvoří koridor přes lány v našich srdcích zaryté. To jsou slova písně, kterou Adam Čechovský složil při příležitosti stoletého výročí povýšení Náměště nad Oslavou na město. K písni vznikl i videoklip, který se na sociálních sítích objevil v den výročí - 29. listopadu. Nechybí tam známá místa z Náměště.

Píseň pro Náměšť. | Video: Adam Čechovský

Celý příběh Písně pro Náměšť začal v prosinci 2022, kdy jsem se dozvěděl, že Náměšť bude následující rok slavit významné výročí. Proto jsem se jako hrdý Náměšťák rozhodl popřát mému rodnému městu písní. Dokonce si pamatuji přesný den, kdy jsem začal na písni intenzivně pracovat.

Bylo to 2. prosince po slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Tehdy jsem tam vystupoval s místní Základní školou Komenského, mimochodem taktéž s mojí písní Než vločka dopadne. Úžasná předvánoční atmosféra mě tak dobila pozitivní energií, že když jsem přišel domů, tak jsem sedl ke kytaře a klavíru a písnička byla během pár dní na světě.

Zdroj: Adam Čechovský

Při skládání jsem se snažil k celé písni přistupovat velmi pozitivně, poněvadž by měla být oslavou onoho výročí. V hlavě jsem začal při psaní vzpomínat na nádherné okamžiky, které jsem v Náměšti prožíval a stále prožívám. Přiznám se, že rád chodím na vycházky po Náměšti a kochám se zdejšími nádhernými scenériemi. A právě ty byly jedním z pilířů při psaní písně.

Jak více dostat píseň do povědomí? Napadlo mě vytvořit videoklip. Jako bývalý žák jsem oslovil dětský pěvecký sbor Základní školy Komenského, který se mnou píseň již zpíval. Na konci října jsme to nahráli, a potom už veškerá práce byla jenom na mně.

Tři králové prošli městem. Do ulic Třebíče vyjeli na koních

Poprosil jsem svého kamaráda fotografa, aby mě vyfotil v místech, která jsou pro Náměšť nad Oslavou typická. Dále jsem se obrátil na náměšťského fotografa Jiřího Polehlu s prosbou použití jeho fotek v mém klipu. Oba souhlasili, a velmi tak přispěli ke vzniku videoklipu. Pracoval jsem na tom ve svých volných chvílích přibližně měsíc. Sice to byla práce zdlouhavá, ale nádherná.

Musím se přiznat, že jsem měl velký strach píseň zveřejnit. Je to můj první počin, který jsem pustil do éteru. Zejména jsem měl strach z toho, co řeknou lidé. Po pár dnech od zveřejnění se mé obavy rozplynuly. Dostávám mnoho pozitivních reakcí a krásných zpráv, které mi dělají velikou radost.

Občas mě oslovují i lidé na ulici a děkují mi, že jsem složil Náměšťákům tak krásnou písničku. Je to pro mě nádherný pocit, když se lidem moje píseň líbí a dělá jim radost. Proto jsem tu písničku také napsal, aby dělala radost ostatním. Rád rozdávám radost a pozitivní náladu.

Zima: Trápí mě zvýšená agresivita vůči rozhodčím od fotbalistů, ale také diváků

Můžu prozradit, že Písní pro Náměšť má tvůrčí a hudební činnost rozhodně nekončí. Už teď připravuji na příští rok nejen pro Náměšťáky něco nového. A také bych se rád ukázal lidem naživo i s mojí nově vzniklou kapelou, se kterou chystám repertoár mých autorských písní.