Od 10. do 20. června brázdí Josef Zimovčák s pelotonem cyklistů Českou republiku s tradičním záměrem pomoci onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám.

Vzhledem k současné situaci COVID 19 si struktura organizace vyžádala značná opatření. Peloton v čele s Josefem Zimovčákem je letos menší, tvořený převážně partnery a sponzory. Pepu Zimovčáka neopustili páni profesoři Pafko a Pirk, ke kterým se v průběhu trasy přidávají i další cyklisté. Mohutný hrozen radostných cyklistů přijíždějící na zaplněná náměstí se podobně jako minulé roky letos sice nepodaří vytvořit, ale aby zůstal duch pomoci naplněn, každý může sednout na kolo sám nebo v menší skupině, ujet nějakou trasu, nejlépe blízko svého bydliště a poslat finanční částku ve výši ujetých kilometrů na účet NF Na kole dětem.

Za deset let se podařilo získat pro děti více než dvanáct milionů korun. Je to velká zásluha tváře této akce Josefa Zimovčáka: „Všichni se jistě těšili na setkání po roce. Já jsem měl letos připravenou jízdu bez pádu (celý rok jsem na to trénoval :). Současná situace může přinést bohužel i zklamání. Nedejte si ale vzít radost z pohybu a přátelství. Myslete na nemocné děti, že si svou situaci také nevybraly dobrovolně a musí ji zvládnout. Tak jim to pojďme ulehčit, jak to jen bude možné,“ řekl Josef Zimovčák.

Jednou z tradičních zastávek se opětovně staly i Dukovany a to v neděli 14. června. Asi na padesátku znavených cyklistů zde čekalo občerstvení i možnost krátkého odpočinku. Součástí zastávky bylo také slavnostní předání šeku na dvě stě tisíc korun panu Josefu Zimovčákovi.

Jiří Bezděk