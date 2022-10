Děti nanosí dřevo, pozorují, jak se zapaluje oheň, jak vzniká popel a netrpělivě čekají, až paní učitelky vloží brambory do žhavých uhlíků. Aby dětem čekání rychleji uběhlo, hrají v lese různé hry, staví domečky z mechu a šišek, nebo prozkoumávají všechna zákoutí v lesíku. A když brambory začnou voňet, je čas začít ochutnávat. Pak se už jen ozývá: "Prosím přidat, mňam to je dobrota". A to je pro nás ta největší odměna.