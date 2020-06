30. května uplynulo 800 let od narození a 25 let od svatořečení sv. Zdislavy, která pocházela z Křižanova. Její otec změnil tvář Vysočiny a ona proslula svou obětavou péčí o nemocné a potřebné navzdory svému vysokému postavení.

Patronka třebíčského hospice sv. Zdislava | Foto: Archiv

„Ať na ni budeme vzpomínat jako na významnou historickou postavu, která se s manželem zasadila o výstavbu klášterů v Jablonném i v Turnově, nebo jako na křesťanskou osobnost, která na chudé a nemocné nahlížela očima víry jako by to byl samotný Ježíš, my věříme, že nám v naší službě pomáhá a vede nás,“ říká vedoucí služeb sv. Zdislavy Eva Vráblová.