Parní vlak v Kamenici. Podívejte se na tu nádheru

Milujete nostalgické jízdy a chcete zažít něco nového, nevídaného a jedinečného? Pak se vydejte do Jindřichova Hradce, Nové Bystřice nebo Kamenice nad Lipou. Mrkněte do galerie, jaká je to nádhera, když se na kolejích objeví starý vlak. Za fotografie z Kamenice nad Lipou děkujeme Šárce Karpišové.

Jízda parním vlakem v Kamenici nad Lipou | Foto: Šárka Karpišová