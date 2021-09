Když půjdete z Dolních Věstonic po červené značce směrem k Děvínu, nejvyššímu vrchu Pálavy, bude se na vás dívat Pálavský anděl lásky. Nebo alespoň vaším směrem. Kovová socha s andělskými křídly a dívčí tváří se totiž dívá přímo ke kostelní věži v Dolních Věstonicích. Zmíněná tvář je skutečná a současně představuje vzpomínku, sochař jí totiž vtiskl podobu mladé ženy zesnulé před několika v důsledku těžké nemoci. Snad proto vyvolává pohled do andělovy tvář směr dojetí a soucitu a snad proto tam často míří zamilované páry, ale i další výletníci na cestách Pálavou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.