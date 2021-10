Klub ledních medvědů Třebíč reprezentovaly dvě plavkyně, a to Dana Komínková a Petra Juhasová. Vzdálenost tři sta metrů ve vodě, která měla tradičně teplotu kolem 8 °C, zvládly naprosto skvěle.

V sobotu 9. října byla ve Slavkově u Brna zahájena soutěž v zimním plavání, kterého se zúčastnila i naše plavkyně Andrea Klementová, a ve vodě o teplotě 14 °C obsadila na trati pět set metrů pěkné druhé místo. Ač mladá, přesto není žádným nováčkem, neboť s ledovou vodou už má své zkušenosti z minulé zimy.

Jsme rádi, že otužování oslovuje i čím dál mladší ročníky a sportovce různých odvětví, kteří mezi nás přicházejí. Jak vidíte na fotografii, tak naše plavkyně nevylezla z bazénu uprostřed léta (ikdyž to tak vypadá), ale v polovině října. A to je také jedna z výhod otužování, která prodlužuje léto, a to samé platí i u fotografií ze zatopeného lomu nedaleko Znojma s neuvěřitelně čistou vodou, která bývala v minulosti zřejmě samozřejmostí i jinde.

Vzhledem k tomu, že voda není přirozený živel pro člověka, nespoléháme na to, že nás bude někdo v případě potřeby zachraňovat a používáme na otevřených vodních plochách záchranné plováky, které nijak nebrání v plavání.

Ty doporučujeme samozřejmě i všem ostatním plavcům v průběhu celého roku, a to i těm dobrým.

Nejbližší a pro nás i nejdostupnější soutěž v plavání se uskuteční tuto sobotu 23. října v lomu u Horní Cerekve, kde se očekává účast až tři sta plavců.

Kromě soutěží se věnujeme především klasickému otužování pro zdraví a naše hlavní ukázka pro veřejnost bude opět poslední sobotu před Vánocemi v Třebíči dne 18. prosince ve 13.30 hodin u Finančního úřadu.

Zdeněk Mikoláš