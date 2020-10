Vážení zástupci sdružení, na váš článek v Třebíčském deníku dne 17. září 2020 jsem se rozhodl reagovat formou otevřeného dopisu, abych vyvrátil a upřesnil některé nepravdy a útoky na mou osobu v souvislosti s hlasováním krajského zastupitelstva o hlubinném úložišti.

JE Dukovany | Foto: DENÍK/Eva Fruhwirtová

Musím se ohradit proti tomu, že jsem strašil krajské zastupitele tím, že v případě schválení vámi iniciovaného usnesení by byla ohrožena výstavba nových jaderných zdrojů. Výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech neohrozí to, že nebudeme mít vybudované hlubinné úložiště k termínu zahájení provozu nového pátého bloku. Nový jaderný zdroj ale je, stejně jako rozvoj obnovitelných zdrojů, a právě také řešení konce palivového cyklu, součástí daleko širší politiky zajištění energetické bezpečnosti naší země. Patří sem Státní energetická koncepce, Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky a Státní koncepce nakládání s radioaktivními odpady a použitým palivem. Nejde vytrhovat „věci z kontextu“, všem by nám mělo jít o bezpečnost nás všech. A té nedosáhneme pozastavením přípravných prací a čekáním, že někdo třeba v zahraničí něco vymyslí za nás.