Ondřej Zmeškal se zúčastnil Mistrovství světa v extrémním triatlonu v Norsku - Zalaris Norseman Xtreme Triathlon a získal svůj druhý titul mistra světa. Profesionální nevidomý sportovec z Třebíčska a jeho splněný sen letošní sezóny. Zdolání jednoho z nejtěžších, ale zároveň nejkrásnějších triatlonů na iromanských tratích. Závod je poctou triatlonu a především velkou výzvou. Norseman obnáší celkem 226 kilometrů. Plave se fjordem, na kole se protínají pohoří, končí se během a zdoláním téměř dvoukilometrového převýšení.

Ondřej Zmeškal se zúčastnil Mistrovství světa v extrémním triatlonu v Norsku. | Foto: Sportograf

Na tento závod se Ondřej připravoval téměř rok. Všechny hodiny tréninku pečlivě vedené Lubošem Bílkem vedly k pomyslnému vrcholu v norském Eidfjordu. Role traséra se ujal Marek Peterka a doprovázel je realizační tým včetně kameramana a fotografa. Pro závod byl povinný support a pro tuto nesmírně důležitou funkci si Ondřej vybral svého kamaráda Lukáše Turka, který s ním absolvoval i projekt Tour de France ve tmě.

Závod startoval v sobotu 5.srpna v 5 hodin ráno v Eidfjordu. Všichni triatleti včetně Ondřeje si museli nachystat svá kola do depa a následoval nástup na trajekt, který odvezl závodníky asi dva kilometry od břehu. Závodníci museli skočit z trajektu do vody a přesunout se na start celého závodu. Následovaly necelé čtyři kilometry plavání v ledovém fjordu Hardanger, které vyžadovaly značnou přípravu a kvalitu sportovního vybavení včetně neoprenového obleku a čepice, aby byla voda, co nejvíce snesitelná.

Nevidomý sportovec zvládl plaveckou část v čase 1:32:56 a na tandemovém kole pokračovali dál vstříc norským vrcholům. Čekalo je 180 km a dvě stoupání téměř do dvou tisíc metrů nad mořem. V sedle strávili 7 hodin 12 minut a pokračovalo se během v délce 42 kilometrů. Během celého závodu se střídal déšť, vítr i slunečné počasí. A posledních 6 kilometrů závodu absolvovali v bouřce a prudkém dešti na vrcholu Zombie Hill.

“Pro mě byl Zombie Hill tou částí závodu, která z něj dělá jeden z nejtěžších triatlonů na světě a jeho obtížnost je spíše psychická než fyzická. Jakmile narazíte na železniční přejezd na 25. kilometru, běžíte nahoru až do cíle, a pokud se pokusíte zpomalit, je to jen horší. V tu chvíli jsem si uvědomil, jak moc pro mě znamená to celé zvládnout, a na ničem jiném už nezáleželo, než se dostat nahoru.” hodnotí Ondřej Zmeškal závěr běžecké části.

Ondřej se svým trasérem zdolali trať závodu v celkovém čase 14:35:57. Umístili se na 133.místě mezi zdravými závodníky a získali černé tričko, které je vyhrazeno pro 160 nejlepších. Nevidomý sportovec vylepšil traťový rekord mezi nevidomými, kteří za těch dvacet let úspěšně absolvovali Norsemana a stal se tak mistrem světa v parakategorii závodu.

Nevidomý sportovec má na kontě již druhý titul mistra světa a koncem sprna se chystá získat další vítězství na mistrovství světa Ironman 70.3 ve finském Lahti.

Petra Vodičková, PR, marketing a fundraising pro Ondřeje Zmeškala

