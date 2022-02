Zdroj: Youtube

KDY: od 4. do 20. února

KDE: Brno, Nová Zbrojovka

ZA KOLIK: 50 korun

Festival začíná 4. února a bude lidem přístupný do 20. února, a to denně vždy od devíti ráno do šesti večer. V pátek bude prodloužená otevírací doba do sedmi hodin. Hned první den se lidé mohou těšit například na Tomáše Vernera a jeho krasobruslařské umění.

Podrobný program včetně informací o rezervacích vstupenek najdou lidé zde. Lístky je možné rezervovat od 2. února.